Расходы на Москву компенсируем. Мэрия Сочи пообещала помочь  родителям пострадавшего от собак мальчика

Информация о том, что власти готовы помочь пострадавшему ребёнку появилась после критики в соцсетяхВласти Сочи заявили о готовности оплатить расходы родителей девятилетнего мальчика, пострадавшего от укусов хаски, пока те будут с сыном в Москве, сообщает Telegram-канал "ЧП.