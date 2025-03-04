Расходы на Москву компенсируем. Мэрия Сочи пообещала помочь  родителям пострадавшего от собак мальчика

Информация о том, что власти готовы помочь пострадавшему ребёнку появилась после критики в соцсетяхВласти Сочи заявили о готовности оплатить расходы родителей девятилетнего мальчика, пострадавшего от укусов хаски, пока те будут с сыном в Москве, сообщает Telegram-канал "ЧП.
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