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Пятый канал

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Цена на нефть Brent превысила 106 долларов за баррель

Цена на нефть Brent превысила 106 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 106 долларов (более 8 900 рублей. — Прим. ред.) за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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