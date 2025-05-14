Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прилетит в Екатеринбург. По информации источников «Нового Дня», основная цель визита – назначение секретарем областного отделения «Единой России» врио губернатора Дениса Паслера.
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