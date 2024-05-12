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«У Нгамале нашли прабабку вуду или какие‑то другие африканские верования». Гафин о голах хавбека «Динамо» после 90-й

29-летний хавбек из Камеруна на 95-й минуте забил в игре Мир РПЛ с «Сочи» (3:2), а в матче с «Балтикой» (3:2) – на 99-й.

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