«Его никогда нет дома»: Наташа Королева раскрыла неожиданную правду об отношениях с Тарзаном

Певица Наташа Королева публично пожаловалась на мужа, сбегающего из дома. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артистка заявила, что каждое 8 Марта Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, проводит не с ней из-за работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии