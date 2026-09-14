Такер Карлсон: за что Запад ненавидит Путина

Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что политика Владимира Путина по борьбе с олигархией и поддержке православия спровоцировала Запад на объявление войны России, пишет RT.
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Запад ненавидит Путина за то, что Путин осмеливается сопротивляться планам США и их вассалов уничтожить Россию. Планы эти были составлены ещё в 90-е годы, вскоре после распада СССР. Всякий план должен иметь сроки, и на выполнение этого своего плана США отвели себе вряд ли больше 20-ти лет, поскольку после уничтожения России запланировано уничтожение ещё и Китая, а он быстро развивается, и вскоре может оказаться пиндосам не по зубам. Но 20 лет уже прошли, план не выполнен, вот они и звереют.
Поборол олигархов ... это очень смешно. Я через пару лет будет ещё смешнее.
А Путин БОЛТ положил на этот запад:"Молчи, паскудная Европа, И не качай свои права. Ты для России только жопа, А думаешь, что голова".
Запад, как колонизатор, ненавидит всех, даже собственный хвост грызёт с остервенением.
не знаю, кого он поборол, их пруд пруди и все деньги у них
Надо понимать, что в государствах один человек ничего не решает, даже если он царь, как это было до момента буржуазных революций в Европе и России. Управление государством осуществляют политические кланы, какими бы они ни были, мафиозные структуры, которые решают все вопросы договариваясь между собой. Народ уже давно есть просто ресурс для осуществления планов этих кланов.
Надо знать как устроена западная политическая и экономическая система, в которой мы живём с момента структурного развала СССР начиная с 1970-х годов. То, что сейчас происходит в России, называется выходом из КОЛОНИАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ всей страны от этой западной системы мироустройства. Это то, что делает и пытается делать Путин вместе с теми немногочисленными патриотами во власти, кто помогает в этом. Существующие политические кланы - полностью продукт этой западной системы, со всеми вытекающими последствиями.