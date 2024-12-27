В Волгограде транспортные полицейские присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте и председатель Общественного совета Виталий Барахтенко поздравили воспитанников и администрацию ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 1» с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.