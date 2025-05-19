На ней можно увидеть известные фотографии из коллекции Питера Ноймана, которые немецкий культурный деятель и филантроп передал в дар России в честь 80-летия Победы Иногда Питеру Нойману ставят в вину дружбу с Россией, но он отвечает, что культурные связи надо укреплять при любых режимах.