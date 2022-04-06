Происшествия

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Жительница Барнаула поблагодарила полицейских Алтайского края за раскрытие мошенничества

За помощью в поиске мошенников потерпевшая обратилась в отдел полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу.

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