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В ЕК признались в упоминании нападения на Фицо в беседе с премьером Грузии

В ЕК признались в упоминании нападения на Фицо в беседе с премьером Грузии

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи упоминал инцидент с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в телефонном разговоре с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, говорится в распространенном пресс-службой ЕК заявлении Варгейи.

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