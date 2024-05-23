В ЕК признались в упоминании нападения на Фицо в беседе с премьером Грузии

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи упоминал инцидент с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в телефонном разговоре с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, говорится в распространенном пресс-службой ЕК заявлении Варгейи.
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