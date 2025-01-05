Комментарий к посту Провоцирование войны НАТО и России - голубая мечта киевского режима, в коем намекается, что "провоцируя энергетический кризис в Молдавии Украина надеется, что Кишинёв наконец не выдержит и бросится на Приднестровье, также ослабленное прекращением поставок газа из России.
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