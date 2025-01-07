Министерство обороны России сообщает, что "Южная" группировка войск заняла ключевые позиции, успешно отразив атаки ВСУ в Донецкой Народной Республике и нанеся серьёзные потери: до 245 военнослужащих, танк и артиллерийские установки противника.
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