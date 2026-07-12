Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми, Николь Кидман, Сиенна Миллер и Анна Винтур посетили финал Уимблдона-2026

В Лондоне прямо сейчас проходит мужской финал Уимблдонского турнира. За чемпионский титул сражаются действующий победитель соревнований, итальянский теннисист Янник Синнер, и немец с русскими корнями Александр Зверев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии