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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми, Николь Кидман, Сиенна Миллер и Анна Винтур посетили финал Уимблдона-2026

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми, Николь Кидман, Сиенна Миллер и Анна Винтур посетили финал Уимблдона-2026

В Лондоне прямо сейчас проходит мужской финал Уимблдонского турнира. За чемпионский титул сражаются действующий победитель соревнований, итальянский теннисист Янник Синнер, и немец с русскими корнями Александр Зверев.

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