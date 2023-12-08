В МВД назвали сумму самой крупной взятки, которую давали в Крыму

Самая крупная взятка в этом году в Крыму составила два миллиона рублей. Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК полковник полиции Армен Саакян.
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