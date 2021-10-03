Украина без воровства не выживет

На днях цены на газ в Европе преодолели отметку в тысячу долларов за тысячу кубометров. В Европе ― самая настоящая истерика на фоне заявлений о спекулятивной ценовой политике «Газпрома» и усилиях, которые якобы предпринимает Кремль для скорейшего завершения сертификации и ввода в строй «Северного потока ― 2» Однако руководство «Газпрома» подчёркивает, что российский монополист осуществляет поставки в Европу сверх контракта и что его поставки природного газа в страны Евросоюза близки к рекордным объёмам 2018 и 2019 годов.