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Украина без воровства не выживет

Украина без воровства не выживет

На днях цены на газ в Европе преодолели отметку в тысячу долларов за тысячу кубометров. В Европе ― самая настоящая истерика на фоне заявлений о спекулятивной ценовой политике «Газпрома» и усилиях, которые якобы предпринимает Кремль для скорейшего завершения сертификации и ввода в строй «Северного потока ― 2» Однако руководство «Газпрома» подчёркивает, что российский монополист осуществляет поставки в Европу сверх контракта и что его поставки природного газа в страны Евросоюза близки к рекордным объёмам 2018 и 2019 годов.

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