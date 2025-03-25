Сдать по полной: как мошенники обманывают россиян при аренде жилья

Мошенники начали обманывать россиян, которые ищут съемное жилье. Для этого преступники создают фейковые объявления с квартирами по низким ценам, а затем заманивают пользователей на поддельные сайты популярных платформ и агрегаторов.
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