ВОЗ предложила запретить женщинам алкоголь

Есть что обсудить...ПолитикаВОЗ предложила запретить женщинам алкогольВсемирная организация здравоохранения предложила запретить всем женщинам детородного возраста употреблять спиртное.Вернуться к статье65НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladВ фемизданутом социуме НЕТ Мужчин и Женщин - есть только "мужики с вагинами" и Алени. МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ.Aalik3456А чё рабов не хватает?Валера ЮшковЧё и с бабой не выпить?СергейА как же букетно-конфетный период? Без шампусика?! Сразу в койку? А романтизьм?Семен СеменычНа законодательном уровне в России надо запретить не употребление алкоголя женщинами, а запретить прием на работу женщин/девушек употребляющих крепкие спиртные напитки и табачные изделия. ЗАПРЕТИТЬ прием выпивающих и курящих женщин/девушек в детские сады и школы, поликлиники и больницы, бары, кафе и рестораны. Надо заставить, если они не хотят добровольно, отказаться от вредных привычек. Если мы хотим здоровых детей, а не больных. И тогда не понадобится собирать денег на их лечение. Сначала пьют всякую гадость и курят всякую дрянь, трахаются где попало и с кем попало.NVS66 SergeiShulepovЧепики всем поставить вместо прокладок.Комментировать
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