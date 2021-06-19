Есть что обсудить...

52 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    в смоленской области поисковики не захороненных немцев подымают очень мало«Хоронили столько...
  • Анна Эржибова
    Сколько идиотов на земле,лучше приюту отдал если некуда девать 200кПожарный из Ачинс...
  • Андрей Stan
    Особенно понравилась шуткаа про фото в портмоне?!.... )))Скриншоты из соци...

ВОЗ предложила запретить женщинам алкоголь

ВОЗ предложила запретить женщинам алкоголь

Всемирная организация здравоохранения предложила запретить всем женщинам детородного возраста употреблять спиртное.

Вернуться к статье
65
Обсудить
Wlad Wlad
В фемизданутом социуме НЕТ Мужчин и Женщин - есть только "мужики с вагинами" и Алени. МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ.
alik3456
А чё рабов не хватает?
Валера Юшков
Чё и с бабой не выпить?
Сергей
А как же букетно-конфетный период? Без шампусика?! Сразу в койку? А романтизьм?
Семен Семеныч
На законодательном уровне в России надо запретить не употребление алкоголя женщинами, а запретить прием на работу женщин/девушек употребляющих крепкие спиртные напитки и табачные изделия. ЗАПРЕТИТЬ прием выпивающих и курящих женщин/девушек в детские сады и школы, поликлиники и больницы, бары, кафе и рестораны. Надо заставить, если они не хотят добровольно, отказаться от вредных привычек. Если мы хотим здоровых детей, а не больных. И тогда не понадобится собирать денег на их лечение. Сначала пьют всякую гадость и курят всякую дрянь, трахаются где попало и с кем попало.
NVS66 SergeiShulepov
Чепики всем поставить вместо прокладок.

Картина дня

наверх