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Царьград

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Дроны-камикадзе: инциденты с грузовиками в Иркутской и Мурманской областях

Дроны-камикадзе: инциденты с грузовиками в Иркутской и Мурманской областях

В Иркутской и Мурманской областях зафиксированы инциденты с дронами, запускаемыми из грузовиков. Водитель в Мурманской области задержан, беспилотники идентифицированы как FPV-камикадзе.

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