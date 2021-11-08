Занятость коронавирусных коек в Приморье достигает 92%.

Ситуацию с коронавирусом в регионе прокомментировали в правительстве Приморского края. По словам министра здравоохранения Анастасим Худченко, в настоящее время в крае все медорганизации работают в условиях повышенной нагрузки, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на PrimaMedia.