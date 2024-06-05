На Украине заявили об аресте российских активов почти на $1 млрд

Global Look Press/Michael Runkel/imagebroker.com На Украине арестовали якобы связанные с Россией активы на 38 млрд гривен (около $1 млрд, или более 83 млрд рублей), сообщил в беседе с агентством "РБК-Украина начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.
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