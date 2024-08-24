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Рогов: ВСУ используют новую тактику обстрелов в Запорожской области

Рогов: ВСУ используют новую тактику обстрелов в Запорожской области

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что украинские войска начали применять новую тактику при обстрелах Запорожской области.

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