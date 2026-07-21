Тото Вольфф: «Не ожидали настолько системного и спокойного подхода от Антонелли»

Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф отметил, что в немецкой команде не ожидали настолько спокойного и взвешенного подхода от Андреа Кими Антонелли , совсем не свойственного 19-летнему гонщику, который проводит свой всего второй сезон в «Формуле-1».