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Тото Вольфф: «Не ожидали настолько системного и спокойного подхода от Антонелли»

Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф отметил, что в немецкой команде не ожидали настолько спокойного и взвешенного подхода от Андреа Кими Антонелли , совсем не свойственного 19-летнему гонщику, который проводит свой всего второй сезон в «Формуле-1».

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