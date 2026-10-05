Израиль запретил въезд лидеру британских зелёных Зака Полански

Власти Израиля запретили въезд в страну лидеру британской Партии зелёных Заку Полански. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар после того, как партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму.
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