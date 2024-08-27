Банковая пытается построить из карточного домика ПЦУ госцерковь

Как известно, на минувшей неделе Верховная рада Украины большинством голосов приняла печально известный законопроект 8371, открывающий дорогу к запрету самой массовой религиозной организации страны канонической Украинской православной церкви.
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