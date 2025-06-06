Boeing на грани катастрофы: жизни пассажиров висят на волоске?

Elaine Thompson /AP/TASS В 2023 году акции компании Boeing резко упали. Это произошло из-за новости о том, что во время технического обслуживания самолета Boeing 737 MAX в системе управления обнаружили болт с отсутствующей гайкой.
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