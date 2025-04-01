ООН: 15 палестинских медиков и спасателей были убиты военными ЦАХАЛ в Рафахе

REUTERS/Hatem Khaled/ Израильские военные убили 15 палестинских медиков и спасателей, среди которых был сотрудник ООН, "одного за другим" в городе Рафах, сообщает Управление ООН по гуманитарным вопросам (OCHA).
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