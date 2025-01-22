Минлесхоз РТ в 2025 году не будет проводить обработки леса от непарного шелкопряда

В прошлом году специалисты лесной отрасли Татарстана провели мероприятия по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда в Бавлинском, Бугульминском, Болгарском, Азнакаевском и Лениногорском лесничествах на общей площади более 12 тыс.