Минлесхоз РТ в 2025 году не будет проводить обработки леса от непарного шелкопряда

В прошлом году специалисты лесной отрасли Татарстана провели мероприятия по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда в Бавлинском, Бугульминском, Болгарском, Азнакаевском и Лениногорском лесничествах на общей площади более 12 тыс.
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