Задержан мэр Красноярска Владислав Логинов, в администрации города идут обыски, - СМИ. Причиной задержания стало подозрение в получении взятки.
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Задержан мэр Красноярска Владислав Логинов, в администрации города идут обыски, - СМИ. Причиной задержания стало подозрение в получении взятки.
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