Сахарный завод Орловской области произвел 100 тысяч тонн сахара

Как сообщил Андрей Клычков в своём вечернем эфире, сахарный завод региона произвёл 100 тысяч тонн сахара из свёклы урожая 2026 года — это свидетельствует о высоком качестве сырья и эффективной работе предприятия.
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