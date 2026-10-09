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Орловские новости

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Сахарный завод Орловской области произвел 100 тысяч тонн сахара

Сахарный завод Орловской области произвел 100 тысяч тонн сахара

Как сообщил Андрей Клычков в своём вечернем эфире, сахарный завод региона произвёл 100 тысяч тонн сахара из свёклы урожая 2026 года — это свидетельствует о высоком качестве сырья и эффективной работе предприятия.

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