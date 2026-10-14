Экс-замглавы Дмитровского округа Алексей Ионов погиб на СВО

Из СИЗО на фронт: что известно о гибели экс-чиновника из Подмосковья.Бывший заместитель главы Дмитровского городского округа Московской области Алексей Ионов погиб в зоне специальной военной операции в сентябре 2026 года.
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