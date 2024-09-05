ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Два дня назад, в публичном пространстве появилась информация, о том, что Россия прекращает социальное финансирование Абхазии, касающееся врачей, учителей, силовых структур и далее по списку.
Всё, праздник щедрости закончился, теперь сами. Пишут, что Россия прекращает все дотации в Абхазию
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Либо на дотациях, либо на штыках. Что выберем? Или выгоним из России и эти территории?
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12 час.
Дмитрий Ковера
А что, абхазские пенсионеры больше не будут получать российские пенсии? Что-то верится с трудом... :)
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1 час.
ВМ
Владимир Минаков
Так Абхазия не сидит на двух стульях - она вольготно расположилась на одной шее, у народа России. А Турция её не кормит, она просто потихоньку прихватывает там имущество и внедряет свой, мусульманский менталитет и образ жизни. Идёт ползучая прихватизация страны. Кстати, нечто подобное в России пытаются сделать наглосаксы, спонсируя мигрантский захват России: уже созданы диаспоры при многих городах России, в которых есть свои правила и законы. Т.е., в чужой для них стране они создают свои нормы и устои жизни... Припёрлись со своим уставом в чужую обитель и пытаются переформатировать местных аборигенов на свои устои. Так и в Абхазии - турки потихоньку отожмут и территорию, и религию, и народ...
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29 мин.
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