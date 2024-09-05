Всё, праздник щедрости закончился, теперь сами. Пишут, что Россия прекращает все дотации в Абхазию

ВМ

Владимир Минаков

Так Абхазия не сидит на двух стульях - она вольготно расположилась на одной шее, у народа России. А Турция её не кормит, она просто потихоньку прихватывает там имущество и внедряет свой, мусульманский менталитет и образ жизни. Идёт ползучая прихватизация страны. Кстати, нечто подобное в России пытаются сделать наглосаксы, спонсируя мигрантский захват России: уже созданы диаспоры при многих городах России, в которых есть свои правила и законы. Т.е., в чужой для них стране они создают свои нормы и устои жизни... Припёрлись со своим уставом в чужую обитель и пытаются переформатировать местных аборигенов на свои устои. Так и в Абхазии - турки потихоньку отожмут и территорию, и религию, и народ...