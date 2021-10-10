Мир накануне гиперинфляционного скачка

Почему за так называемым энергетическим кризисом стоит "вертолётная" политика ФРС и почему это только начало Что бы ни делали недоброжелатели России, в конечном итоге, хуже они делают только себе.
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