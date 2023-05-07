В Шебекино из-за обстрела ВСУ закрыли кафе и культурные учреждения

Власти города Шебекино в Белгородской области после обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) приняли решение на три дня, с 7 по 9 мая, прекратить работу предприятий общественного питания, сферы услуг и культурно-досуговых учреждений.
Власти города Шебекино в Белгородской области после обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) приняли решение на три дня, с 7 по 9 мая, прекратить работу предприятий общественного питания, сферы услуг и культурно-досуговых учреждений.
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