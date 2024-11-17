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В Госдуме назвали застройщиков в России обнаглевшими

В Госдуме назвали застройщиков в России обнаглевшими

Российские застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жилье вдвое по сравнению с тем, что было несколько лет назад, но жизнь все равно заставит их образумиться и начать продавать недвижимость по адекватной цене, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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