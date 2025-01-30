Братские ставки: как белорусский утильсбор скажется на машинах в РФ

Власти Белоруссии повысили размер утилизационного сбора до российского уровня. Эти меры направлены в первую очередь на пресечение различных серых схем ввоза машин в нашу страну через соседнее государство, считают эксперты.
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