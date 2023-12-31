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22 забавных фото животных, которые не любят Новый год

22 забавных фото животных, которые не любят Новый год

Это для нас, людей, Новый год — один из самых важных праздников в году. Но для животных это — сплошная суматоха, беготня вокруг, да еще и отсутствие интереса к их персоне! А что бывает, когда домашние питомцы чем-то недовольны? Если не знаете, то смотрите.

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