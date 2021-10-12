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В результате обстрела ВСУ в Коминтерново сгорел дом

В результате обстрела ВСУ в Коминтерново сгорел дом

Украинские бойцы обстреляли мирное село Коминтерново на юге ДНР, в результате чего загорелся жилой дом, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на Представительство ДНР в СЦКК.

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