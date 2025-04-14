Лавров: РФ знает, как не заключить с США сделку, которая загонит в ловушку

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва осознаёт риски, связанные с потенциальными соглашениями с экс-президентом США Дональдом Трампом, и понимает, как избежать сценариев, способных поставить страну в уязвимое положение.
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