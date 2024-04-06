Военнослужащие Балтийского флота прошли противопаводковую подготовку

Проведены дополнительные занятия по предотвращению подтопления жилых домов Военнослужащие инженерных подразделений Балтийского флота прошли противопаводковую подготовку для ликвидации заторов, защиты гидротехнических сооружений на водоемах, а также предотвращения подтопления населенных пунктов в различных районах Калининградской и Ленинградской областей в зоне ответственности флота.