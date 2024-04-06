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Петербургский дневник

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Военнослужащие Балтийского флота прошли противопаводковую подготовку

Военнослужащие Балтийского флота прошли противопаводковую подготовку

Проведены дополнительные занятия по предотвращению подтопления жилых домов Военнослужащие инженерных подразделений Балтийского флота прошли противопаводковую подготовку для ликвидации заторов, защиты гидротехнических сооружений на водоемах, а также предотвращения подтопления населенных пунктов в различных районах Калининградской и Ленинградской областей в зоне ответственности флота.

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