Военнослужащие Балтийского флота прошли противопаводковую подготовку

Проведены дополнительные занятия по предотвращению подтопления жилых домов Военнослужащие инженерных подразделений Балтийского флота прошли противопаводковую подготовку для ликвидации заторов, защиты гидротехнических сооружений на водоемах, а также предотвращения подтопления населенных пунктов в различных районах Калининградской и Ленинградской областей в зоне ответственности флота.
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