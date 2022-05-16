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Легкоатлетка Куличенко о допинг-деле Валиевой: «Очень жалко, что из-за каких-то политических движений и взрослых людей девочка пострадала»

Легкоатлетка Елена Куличенко, представляющая Кипр, поделилась мнением о допинговом расследовании в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой.

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