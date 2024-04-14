Медведев: США не хотят большую войну на Ближнем Востоке

Америка не хочет большой войны на Ближнем Востоке, в этом состоит отличие в отношении Вашингтона к Украине и событиям израильско-иранского конфликта, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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