Apple обяжут разрешить RuStore. По крайней мере, попытаются

Кабмин поддержал законопроект, обязывающий Apple разрешить RuStore\u000D\u000AПравительство России в целом одобрило законопроект, который обяжет Apple предоставить возможность устанавливать российский магазин приложений RuStore на устройствах, а также использовать отечественные программы и проводить платежи через них.