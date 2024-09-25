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    А туалетную бумагу для женщин с длинными ногтями тоже будут выпускать??Tippy Type сделал...

Apple обяжут разрешить RuStore. По крайней мере, попытаются

Apple обяжут разрешить RuStore. По крайней мере, попытаются

Кабмин поддержал законопроект, обязывающий Apple разрешить RuStore\u000D\u000AПравительство России в целом одобрило законопроект, который обяжет Apple предоставить возможность устанавливать российский магазин приложений RuStore на устройствах, а также использовать отечественные программы и проводить платежи через них.

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