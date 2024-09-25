Apple обяжут разрешить RuStore. По крайней мере, попытаются

Кабмин поддержал законопроект, обязывающий Apple разрешить RuStore\u000D\u000AПравительство России в целом одобрило законопроект, который обяжет Apple предоставить возможность устанавливать российский магазин приложений RuStore на устройствах, а также использовать отечественные программы и проводить платежи через них.
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