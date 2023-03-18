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Словакия и Украина подписали соглашение о передаче ВСУ 13 самолетов МиГ-29 и 2 ЗРК «Куб»

Словакия и Украина подписали соглашение о передаче ВСУ 13 самолетов МиГ-29 и 2 ЗРК «Куб»

В Братиславе подписано межправительственное соглашение о передаче киевскому режиму 13 истребителей МиГ-29 и 2 зенитных ракетных комплексов «Куб».

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