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Царьград

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Посол Индии: безвизовые туры с Россией обсудят в этом году

Посол Индии: безвизовые туры с Россией обсудят в этом году

Россия и Индия обсуждают введение групповых безвизовых туристических поездок. Посол Индии в РФ Винай Кумар заявил, что Россия может стать первой страной, с которой Индия установит безвизовый режим для туристов после завершения переговоров.

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