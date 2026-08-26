Посол Индии: безвизовые туры с Россией обсудят в этом году

Россия и Индия обсуждают введение групповых безвизовых туристических поездок. Посол Индии в РФ Винай Кумар заявил, что Россия может стать первой страной, с которой Индия установит безвизовый режим для туристов после завершения переговоров.
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