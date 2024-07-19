НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

«МЮ» хочет перехватить Хави Симонса у «Баварии». Хавбек «ПСЖ» нравится тен Хагу

«МЮ» хочет перехватить Хави Симонса у «Баварии». Хавбек «ПСЖ» нравится тен Хагу

Daily Mail со ссылкой на L’Equipe сообщает, что манкунианцы не теряют надежды на трансфер полузащитника, принадлежащего «ПСЖ», хотя он уже согласовал условия контракта с «Баварией».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх