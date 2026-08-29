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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ги Буше о противостоянии с «Локомотивом»: «Совру, если скажу, что это обычный соперник. В прошлом сезоне ребята готовы были оторвать друг другу головы»

Главный тренер «Авангарда»  Ги Буше  после победы над « Локомотивом » (2:1 Б) на Кубке Блинова высказался о противостоянии с ярославским клубом в прошлом плей-офф.

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