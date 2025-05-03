Применялись БПЛА, бэзэкипажные катера и ракеты: что известно об атаке ВСУ на Новороссийск

Город-герой Новороссийск в ночь на 3 мая подвергся массированной террористической атаке ВСУ с применением БПЛА самолётного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
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