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ДумаТВ

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Маск готов разрешить использование БПЛА со Starlink для ударов по России

Маск готов разрешить использование БПЛА со Starlink для ударов по России

Американский бизнесмен в разговоре с украинским экс-министром Федоровым допускал применение Starlink для ударов дронов по территории России, но назвал это политическим вопросом для Белого дома.

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