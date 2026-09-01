Julie Benz And Michael Chiklis Starred In A Forgotten Superhero Series

This 2010 superhero series was like a mix of Heroes, The Incredibles, and The Fantastic Four. But after a strong start, it was canceled after one season.
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