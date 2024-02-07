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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции Ставрополья оказывают содействие соотечественникам в добровольном переселении в Российскую Федерацию

Сотрудники подразделений по вопросам миграции органов внутренних дел Ставропольского края на постоянной основе оказывают помощь гражданам в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

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