Сотрудники полиции Ставрополья оказывают содействие соотечественникам в добровольном переселении в Российскую Федерацию

Сотрудники подразделений по вопросам миграции органов внутренних дел Ставропольского края на постоянной основе оказывают помощь гражданам в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.